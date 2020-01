Deux tiers des Européens inquiets des tensions entre les États-Unis et la Chine

Les Européens se disent inquiets de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, selon une étude de la fondation allemande Bertelsmann Stiftung.

Deux Européens sur trois se disent inquiets de la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine. C'est ce qui ressort d'une étude publiée ce vendredi par la fondation allemande Bertelsmann Stiftung et réalisée en septembre dernier à travers les 28 États de l'UE.

Cette "guerre des titans" , ravivée en 2018 par l'administration Trump, attire l'attention des Européens. À peine 10% des personnes interrogées n'en ont jamais entendu parler, tandis que 25% sont "très inquiets" des tensions entre les États-Unis et la Chine et de leur impact sur le commerce mondial.

La moitié des répondants affirment que l'Europe a des intérêts économiques communs avec Washington et Pékin . Les États-Unis sont le premier partenaire commercial de l'UE, les échanges de biens entre les deux blocs se chiffrant à 674 milliards d'euros en 2018, ce qui représente 17% de tout le commerce de biens européens, alors que la part de la Chine est de 15%.

Les États-Unis sont considérés comme le partenaire le plus proche de leur pays, en raison des intérêts économiques (56%) et politiques (36%). La Chine est vue par 45% des répondants comme un concurrent et seuls 9% affirment que leur pays a des intérêts politiques communs avec Pékin.