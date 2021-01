Double oral à haut risque pour le Premier ministre italien

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte est dans ses petits souliers depuis qu'il a perdu sa majorité gouvernementale, suite au retrait du parti Italia Viva de Matteo Renzi . Il affronte ce lundi un vote de confiance dans la grande chambre du Parlement. S'il passe, il devra ensuite demander l'approbation du Sénat, mardi , où la situation sera plus difficile. L'opposition centriste ne semble pas décidée à accorder sa confiance au Premier ministre. Mais selon Matteo Renzi, les 18 sénateurs de son parti devraient s'abstenir. L'issue sera serrée.

Reformer une majorité

Pour conserver son équipe à la tête de la péninsule, Giuseppe Conte devrait trouver un autre partenaire p our son alliance de centre-gauche. Ou conclure un accord avec Matteo Renzi . S'il n'y arrive pas, de nouvelles élections se profilent . Mais le risque de voir gagner la droite souverainiste et eurosceptique devrait galvaniser les troupes de gauche afin de réussir à aménager une coalition majoritaire.

Italia Viva n'a pas exclu un retour au sein de la coalition gouvernementale si ses demandes politiques sont entendues. Principale pierre d'achoppement: l'allocation des fonds européens attribués à l'Italie pour surmonter le choc économique dû à la pandémie. Renzi souhaite que l'on investisse davantage dans le système de santé et que le gouvernement cherche à obtenir plus de fonds d'urgence. Mais le PD (parti démocrate) et l'autre principal parti de la coalition au pouvoir, le Mouvement 5 Étoiles (M5S), ont exclu l'hypothèse d'un retour d'Italia Viva, dénonçant une trahison de Matteo Renzi, l'ancien Premier ministre...