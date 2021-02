Effacer la dette de l’Europe, indispensable ou irresponsable?

Une centaine d’économistes et de personnalités, dont Thomas Piketty et Paul Magnette, appellent la Banque centrale européenne à effacer la dette publique des États européens.

La proposition ne fait pas dans la dentelle: dans une tribune publiée vendredi, 136 économistes et personnalités issus de treize pays appellent la Banque centrale européenne (BCE) à annuler les dettes publiques des États membres – ou de les transformer en dettes perpétuelles sans intérêt, ce qui a le même effet. Les moyens manquent pour réparer les dégâts de la crise et pour investir dans la reconstruction écologique, estiment les signataires, majoritairement économistes, parmi lesquels on retrouve Thomas Piketty et des personnalités belges francophones comme Paul Magnette (PS) ou Olivier De Schutter (UCLouvain).

Lire aussi | L'économiste et le nouveau paradigme

«Nous nous devons à nous-mêmes 25% de notre dette et si nous remboursons cette somme, nous devons la trouver ailleurs.» Tribune Notamment signée par Thomas Piketty et Paul Magnette

Au travers de la BCE (ou pour être correct, de l’Eurosystème), "nous nous devons à nous-mêmes 25% de notre dette et si nous remboursons cette somme, nous devons la trouver ailleurs", écrivent-ils. D’où cette solution simple: que les États demandent à la BCE d’effacer l’ardoise, et investissent le même montant – 2.500 milliards d’euros - dans la reconstruction écologique et sociale. Proposition stimulante pour les uns, stérile pour les autres, elle soulève plusieurs questions pratiques.

Un risque incalculable

On passe sur l'éléphant dans la pièce – la faisabilité politique et juridique d'une telle mesure – pour se concentrer sur le fond de la proposition: est-elle souhaitable? Nous avons posé la question à un professeur de finances publiques, Guiseppe Pagano (ULiège) et un spécialiste de la politique monétaire européenne, Eric Dor (IESEG), et leurs réponses entrent en résonance: la mesure serait à la fois inutile et potentiellement contre-productive.

Envoyer le signal que les États européens ne remboursent pas la BCE aurait comme effet probable d'allumer un voyant rouge aux prêteurs, disent-ils tous deux. "Aller expliquer aux marchés financiers, qui réagissent parfois de façon très brutale, qu’un pays riche comme la Belgique ou la France recourt à une astuce aussi discutable est extrêmement hasardeux", estime Guiseppe Pagano.

De son côté, Éric Dor juge la proposition naïve: "Ce serait un effacement purement comptable, qui ne changerait rien à réalité des bilans mais qui aurait peu de chances de laisser le marché indifférent. Anticipant une dépréciation de l’euro, les marchés se mettraient à vendre l’euro, qui se déprécierait effectivement, créant de l’inflation. Et la nouvelle dette que l'on devra contracter, on l’émettra à des taux bien supérieurs qu’actuellement." La mesure risquerait donc de provoquer un cercle vicieux. Le jeu en vaut-il la chandelle?

Une utilité contestée

C’est l’autre question que soulève la proposition. Pour Eric Dor, "proposer cela, c’est risquer de mettre la zone euro à feu et à sang pour rien." Giuseppe Pagano estime aussi que l'opération n'apporterait pas grand-chose. "Je comprends qu’on puisse penser à ce genre de mesure quand la dette coûte 10% du PIB, mais ici ce serait un coup d’épée dans l’eau." Avec une dette publique proche de 120% de la richesse créée (PIB), la Belgique consacre environ 1,5% de son PIB en charges d’intérêts.

«Proposer cela, c’est risquer de mettre la zone euro à feu et à sang pour rien.» Éric Dor Directeur des études économiques, IESEG Lille

Si l’on juge que l'Europe doit mobiliser 2.500 milliards d’argent public, la politique monétaire actuelle permettrait de le faire sans tout de passe-passe comptable, estime Eric Dor. Pour mémoire, les créanciers paient les États pour leur prêter de l’argent: les taux sont négatifs pour les emprunts allant jusqu’à 15 ans en Belgique – et même jusqu'à 30 ans en Allemagne. Dans ces conditions, des pays comme la Belgique ou la France pourraient sans problème faire monter leur dette publique à 150% du PIB, juge-t-il. À titre de comparaison, la dette publique de la zone euro dépasse légèrement les 100% du PIB tandis que celle des États-Unis frôle les 140%. «Les marchés ne vont pas s’inquiéter d’une dette qui ne coûte rien", estime l’économiste lillois.

Un débat qui en cache un autre