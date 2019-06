En Italie, un accord pour éviter l'affrontement budgétaire avec l'Europe

Ce mardi, le Premier ministre italien Giuseppe Conte a indiqué que le gouvernement ferait tout pour éviter le conseil de discipline budgétaire . "La négociation avec la Commission européenne et avec les partenaires de l’Union européenne verra le gouvernement absolument déterminé à éviter, dans les prochains mois, l’ouverture d’une procédure d’infraction pour dette excessive" , a-t-il déclaré.

À Rome, le Premier ministre assure que le déficit public italien sera cette année légèrement plus faible que prévu par la Commission européenne – le gage d’un mieux?

Reste à voir comment se traduira la volonté affichée de présenter un budget acceptable pour les partenaires européens. Dans un communiqué publié dans la nuit de lundi à mardi, Giuseppe Conte et les chefs des deux partis au gouvernement, Matteo Salvini (Ligue, extrême droite) et Luigi Di Maio (M5S, attrape-tout), ont précisé qu’une "rencontre avec les techniciens du ministère des Finances et avec le ministre Giovanni Tria (Finances, NDLR) sera nécessaire pour mettre au point une stratégie à adopter dans la négociation avec l’Europe, de manière à éviter une procédure d’infraction".