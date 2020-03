En finir avec la culture du jetable: les prochaines étapes pour l'Europe

Droit à la réparation

La Commission entend ainsi contraindre les fabricants de matériel électronique à fournir des téléphones, ordinateurs et autres imprimantes plus réutilisables, recyclables et réparables. Elle veut notamment intégrer un "droit à la réparation" dans la législation à partir de 2021, rendant des produits réparables, voire améliorables, et garantissant l’accès aux pièces de rechange.