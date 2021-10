Face au choc gazier, l’Europe se cherche une coordination...

En attendant que le problème disparaisse de lui-même – la Commission s’attend à ce que l’inflation retombe l’an prochain – il s'agit d'en limiter l'impact, non seulement pour les plus démunis, mais aussi pour la classe moyenne ou les PME, a souligné le président de l’Eurogroupe, Paschal Donohoe. "Nous devons bien sûr aussi éviter que ces mesures contredisent le chemin que nous devons suivre vers la transition climatique", a ajouté Paolo Gentiloni.

Achats groupés

Parmi les propositions avancées pour une réponse européenne à cette crise, la France demande mettre un terme au lien entre le prix du gaz et celui de l'électricité, établi dans le cadre du marché européen de l'énergie. De son côté, l’Espagne avait déjà proposé que la Commission organise des achats groupés de gaz et la constitution d’une réserve stratégique, pour que l’Union obtienne des prix plus avantageux pour ses membres. "Nous avons appris à travers les négociations sur l'approvisionnement de vaccins que nous sommes plus forts quand nous parlons d'une seule voix", a plaidé la ministre espagnole des Finances, Nadia Calvino, en entrant à la réunion.