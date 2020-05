"Faire de la France la première nation productrice de véhicules propres en Europe"

Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé que l'État allait consacrer 8 milliards d'euros au sauvetage de la filière automobile du pays. Un montant qui comprend des primes à l'achat et à la conversion et des mesures de relance de long terme.

Car, venir à la rescousse d'un secteur enfoncé par la crise du Covid-19, en relançant les ventes, qui se sont effondrées de plus de 80% depuis mars, ne suffira pas. Il faut aussi inciter les Français à acheter plus vert.

Un challenge difficile sachant que sur les 400.000 véhicules neufs invendus (500.000 d'occasion), la plupart sont encore thermiques. " Ce plan comporte trois axes", a expliqué le président de la République: en premier lieu, le soutien de la demande, pour que "nos concitoyens achètent davantage de véhicules dans les semaines à venir, et en particulier des véhicules propres."

"On peut réconcilier l'objectif écologique et économique". Pour ce faire, la prime à l'achat d'un véhicule propre passera de 6 à 7.000 euros. Un effort conséquent même si la différence entre une voiture électrique et thermique reste de l'ordre de 10.000 euros.