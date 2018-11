"Fin d'année décevante" en vue pour l'économie de la zone euro

La croissance du secteur privé atteint en novembre son plus bas depuis près de 4 ans .

La croissance du secteur privé dans la zone euro a atteint en novembre son plus bas niveau depuis près de quatre ans , selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit.

Ce chiffre est moins bon que ce qu'attendaient les analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset. Ils tablaient certes sur un ralentissement, mais plus léger : à 53 en novembre.

"Une fin d'année décevante pour l'économie de la zone euro apparaît de plus en plus probable, comme en témoigne le ralentissement de la croissance de l'activité qui affiche en novembre son plus faible taux depuis quatre ans", a commenté Chris Williamson, économiste chez Markit.