Gardez un cap cohérent pour vos investissements

La volatilité et les incertitudes restent de mise et tous les actifs n'évoluent pas au même rythme. Evitez les décisions émotionnelles. Ne tirez pas de conclusions hâtives.

La volatilité et les incertitudes lancinantes suscitées par la crise actuelle sont très déstabilisantes pour les investisseurs les moins aguerris qui sont nombreux à s'être lancés sur les marchés, en quête de rendement. Quel message faire passer pour qu’ils gardent foi dans leur stratégie?

"S'il ne fallait pas paniquer dans la correction, il ne faut pas devenir euphorique dans ce rally non plus." Wim D'Haese Head investment strategist (Deutsche Bank Belgique)

"Le support massif des banques centrales va maintenir les taux bas encore plus longtemps qu'on ne le pensait. L'inflation pourrait initialement baisser, avant de remonter à moyen terme", cadre Wim D'Haese, head investment strategist de Deutsche Bank Belgique. Taux anémiques et inflation: une combinaison fatale au pouvoir d'achat. "Il n'y aura donc d'autre choix que d'investir et la plus grande partie du rendement du portefeuille viendra des actions", poursuit-il.

Pour l'heure, la volatilité a baissé et les marchés sont en 'up'. "En avril, les actions des sociétés dont le business model n’était pas menacé par la crise ont fait une remontée spectaculaire. Depuis deux semaines, c’est au tour des actions de sociétés dont les perspectives étaient plus incertaines, et des obligations d’entreprises", explique Corentin Minne (Pareto).

Ni panique ni euphorie

L'occasion de prendre conscience que le monde ne va pas s’arrêter de tourner. Qu’il ne faut donc pas paniquer mais garder un cap cohérent. Ne pas entrer et sortir du marché à tort et à travers ni jeter l’éponge prématurément. "Il faut à tout prix éviter les décisions émotionnelles, confirme Wim D'Haese. Il ne fallait pas paniquer dans la correction, il ne faut pas devenir euphorique dans ce rally non plus. Le mieux est de rester investi et de se fier à un portefeuille robuste et diversifié."

"Sur les marchés, c’est quand on assiste à un regain ou un excès d’optimisme qu’il y a le plus de raisons d’être vigilant." Corentin Minne Founder Partner (Pareto)

'L’investisseur doit garder en tête les fondamentaux de sa stratégie. Sécuriser ses liquidités, respecter son profil de risque, diversifier ses positions au sein des différentes classes d’actifs et privilégier l’architecture ouverte", recommande Nicolas Cellières, planificateur financier (Optivy).

"Toutes les classes d’actifs ne feront pas leur ‘retour’ en même temps ni au même rythme, poursuit Corentin Minne. Lorsqu’on analyse la situation de son fonds, il faut donc s’interroger sur les raisons de cette situation avant d’arbitrer ou de liquider certaines positions."

Mais prudence, car "c’est quand on assiste à un regain ou un excès d’optimisme qu’il y a le plus de raisons d’être vigilant", conclut-il, mettant en garde contre les prises de bénéfices alors que des valeurs ont monté plus que de raison.