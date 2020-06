"Il faut agir vite, sinon une crise financière touchera les Etats européens"

Werner Hoyer, le patron de la Banque européenne d'investissement, va droit au but. L'Europe doit, d'urgence, soutenir ses entreprises, sinon la crise risque de s'installer. Après l'énorme effort concédé par son institution pour le sauvetage des entreprises et la recherche d'un vaccin contre le Covid-19, les capacités de prêts de la BEI se sont amenuisées. Si les États européens veulent qu'elle exécute sa part dans le plan de relance, elle devra être recapitalisée.

Le président de la Banque européenne d’investissement, Werner Hoyer, nous reçoit par visioconférence. C’est devenu une routine. Durant le confinement, il a passé de 10 à 14 heures par jour devant son petit écran, à coordonner la réponse de son institution à la crise. Soutenir les entreprises européennes en difficulté. Financer la recherche d’un vaccin et d’un traitement. Un défi énorme, pour cette banque dont le bilan affiche 600 milliards d’euros.

La BEI est appelée à jouer un rôle clé dans le plan de relance à 750 milliards d’euros que l’Union européenne s'apprête à adopter. Mais son capital de 240 milliards d’euros, dont 27 milliards sont versés par les États européens, est épuisé.

Le patron de la BEI, la plus grande institution multilatérale de prêt au monde, appelle ses actionnaires à une recapitalisation. Et il y a urgence.

Que pensez-vous de la réponse de l’Union européenne à la crise du Covid-19?

Lors des premières rencontres de l’Eurogroupe, j’étais impressionné par les mesures nationales contre la crise. Mais elles sont restées individuelles. Si les États se mettent à choisir des options différentes pour solutionner la crise, cela peut conduire à un affaiblissement du marché intérieur. L’Europe a mis trop de temps pour réagir à la crise. Aujourd’hui, nous y arrivons, avec le paquet de mesures proposées par la Commission. Christine Lagarde et moi avons plaidé pour une réponse adéquate, audacieuse, rapide et flexible. Une réponse qui ne passe pas par un processus législatif habituel prenant un an à aboutir.

Comment a réagi la BEI face à cette crise?

La BEI a mobilisé rapidement 40 milliards d’euros pour soutenir les PME. En mars, nous avons injecté 6 milliards pour les vaccins, les traitements et les équipements. Nous avons aussi lancé le fonds de garantie européen, qui devrait mobiliser 25 milliards d’euros pour des financements aux entreprises allant jusque 200 milliards. Cela sera-t-il suffisant ? Personne ne sait.

L’Europe risque-t-elle de s’enliser dans une crise économique?

À la différence de la crise survenue il y a 10 ans, ce ne sont pas les États qui ont une difficulté budgétaire, mais bien les entreprises et leurs employés. Les entreprises, même viables, ont des problèmes de liquidité qui pourraient les tuer en trois mois. Il faut agir vite, sinon une crise financière touchera rapidement les États européens. Les entreprises, les gens, cesseront de payer des impôts. Les finances publiques seront à nouveau atteintes.

Les gouvernements européens ne sont pas parvenus, jusqu’ici, à adopter le plan de relance proposé par la Commission. Pensez-vous qu’ils se mettront d’accord lors du prochain sommet, ce vendredi ?

C’est trop tôt pour le dire, mais il y a une grande urgence à trouver un accord sur le plan de relance européen. J’espère que les États vont bouger. Certains ont une vision peut-être trop ambitieuse. Il y a un clash d’idées entre eux, et cela pourrait coûter énormément de temps.

Ce plan de relance est-il un bon départ?

Oui, mais nous n’en connaissons pas assez les détails. La Commission a développé ce plan discrètement. Nous devons voir ce qu’il y a dedans, car nous sommes supposés en appliquer une grande partie. Nous devons voir comment les mesures de relance vont affecter notre capitalisation et notre indicateur de risque. Les États européens vont être confrontés à la nécessité d’accroître le capital de la BEI. Notre banque est la plus importante institution d’emprunt au monde. Le ratio entre le maximum que nous puissions emprunter et notre capital est de 2,5. Pour les autres institutions bancaires, le rapport est de 1. Si les États veulent augmenter notre capacité d’emprunt, il faudra accroître notre capital de base. Notre capital est épuisé.

À combien devrait se monter cette augmentation de capital?

Je ne peux pas répondre, il faudrait connaître les détails du plan de relance. Et c’est aux États membres de décider. Nous parlons, de toute façon, d’un nombre à deux chiffres. Nous sommes une banque à faible taux de capitalisation. Notre crédibilité n’est pas seulement basée sur nos réserves, mais sur le niveau de confiance. Les agences de rating doivent s’assurer, à chaque fois, que nous bénéficions d’un solide soutien des États membres. Je fais confiance aux États, ils ne peuvent se permettre d’affaiblir un instrument de financement aussi efficace que la BEI.

Faut-il plus de bonne volonté des États du nord de l’Europe, comme les Pays-Bas, alors que ceux du sud sont demandeurs?

Les États plus réticents veulent l’assurance que le plan de relance et l’instrument de soutien à la solvabilité (ISS) financeront des projets solides. Des projets qui ouvriront la voie à la relance. S’ils ont le sentiment que l’argent ne reviendra pas, ils ne bougeront pas. Ce n’est pas qu’une question de solidarité, c’est une question de valeurs, d’intérêt personnel éclairé et, au-delà, de préservation du marché intérieur. Ceux qui ne se sentent pas concernés doivent se rendre compte qu’ils seront parmi les plus touchés si le marché intérieur s’effondre.

Que se passera-t-il s’il n’y a pas d’augmentation de capital?

Il faut recapitaliser d’urgence la BEI, sans quoi elle ne sera pas capable de mettre en œuvre tout le paquet de relance. Nous voulons être honnêtes avec nos actionnaires, nous ne demandons pas d’augmentation de capital parce que nous serions faibles. La BEI est très forte, mais nous ne pouvons le montrer que si nous sommes soutenus.

Quel rôle la BEI tiendra-t-elle comme banque du climat?

Un rôle clé. Les ambitions de la politique climatique européenne et les besoins sont énormes. Nous n’y parviendrons qu’en mobilisant des cofinancements du secteur privé. Nous avions pensé, il y a quelque temps, à des obligations vertes. Certains trouvaient l’idée lunatique. Mais aujourd’hui, c’est une réalité, et elle s’élève à des centaines de milliards d’euros.

La BEI a également besoin d’une recapitalisation pour agir sur le plan climatique?

Oui, et c’est urgent. Il y a six mois, on ne parlait que de Brexit et de climat. Ensuite, il y a eu la crise sanitaire. Et aujourd’hui, on reparle du Brexit et du climat. La pression monte pour reparler des ambitions climatiques. Certains gouvernements pourraient se retrancher derrière le combat contre le virus pour éviter des objectifs climatiques ambitieux, mais ce n’est pas une bonne idée.

Le manque de coordination entre États, lors de cette crise, aura-t-il un impact sur l’avenir de l’UE?

Au début de la crise, la réponse européenne n’était pas suffisamment visible et audacieuse. Les États membres et la Commission ont réalisé que c’était une erreur. Non seulement le défi était de relancer les entreprises, mais aussi d’assurer la position de l’Europe dans le contexte économique mondial. Nous assistons à de grands changements dans l’équilibre mondial, en Chine, aux États-Unis. L’Europe sera marginalisée si nous ne bougeons pas vite.

Le volume d’endettement des PME européennes n’est-il pas trop élevé?

Oui, les PME européennes, et les belges, sont fortement endettées. La crise a augmenté le volume des emprunts à court terme. C’est pourquoi l’idée de la Commission de créer un instrument de soutien à la solvabilité est excellente pour aider à renforcer le bilan des PME et des grandes entreprises. De nombreuses entreprises vont devoir choisir entre des investissements futurs ou réduire leur bilan.

Comment la BEI contribue-t-elle au développement d’un vaccin et de traitements contre le Covid-19?

Nous avons plus de 20 entreprises de ce domaine dans notre portefeuille. Nous avons une énorme expérience dans le financement des pharmas, nous sommes très actifs dans le secteur Ebola, la malaria… Nous travaillons avec des partenaires privés, comme la fondation Bill Gates. Nous soutenons des biotechs qui développent des vaccins, comme CureVac que les Américains voulaient racheter.

Et en Belgique?

Nous négocions des financements avec un nombre important d’entreprises belges actives contre le Covid-19, en particulier sur les vaccins. Mais comme tous les contrats ne sont pas encore signés, je ne peux révéler les noms.

Le gouvernement belge doit encore désigner un vice-président de la BEI depuis plus de deux ans. Avez-vous reçu une proposition?