Il y a un accord politique sur le détachement des travailleurs

Après deux ans de négociations, les institutions européennes sont parvenues cette nuit à un accord sur la révision de la directive sur les travailleurs détachés. Un "compromis équilibré" pour lequel chacun a dû "mettre de l'eau dans son vin", a commenté la commissaire Marianne Thyssen lors d’une conférence de presse. Les négociatrices du Conseil, de la Commission et du Parlement se sont arrêtées vers 1h30 cette nuit sur un compromis qui instaure le principe d'un salaire égal pour un travail égal sur un même lieu et limite la durée du "détachement" à 18 mois.

Entre 2010 et 2016, le nombre de travailleurs détachés a augmenté de 69%, et la Belgique est le deuxième pays qui en accueille le plus en proportion de son marché du travail (après le Luxembourg). Mais l’annonce de cette révision avait suscité une levée de boucliers dans plusieurs pays d'Europe centrale et au Danemark – qui avaient lancé une procédure pour tenter de bloquer l'initiative de la Commissaire Marianne Thyssen.