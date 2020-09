Inflation négative, chômage en hausse: la zone euro sous le choc du coronavirus

Ce chiffre d'août est bien en deçà des objectifs de la banque centrale européenne (BCE) qui estime qu'une inflation proche de 2% est optimale pour une croissance saine de l'économie. Une inflation négative est source d'inquiétude car elle ouvre la porte à la déflation , une spirale négative qui fait tomber les prix toujours plus bas.

Les causes de cette inflation négative

Parmi les causes de cette inflation négative, la baisse temporaire de la TVA en Allemagne , décidée par le gouvernement d'Angela Merkel pour relancer la consommation, ainsi que les soldes d'été dont les prix ont été diminués à plusieurs reprises , a estimé Jack Allen-Reynolds, analyste de Capital Economics.

L'inflation sous-jacente (hors énergie, produits alimentaires, boissons alcoolisées et tabac – qui exclut par conséquent les produits particulièrement volatils) est tombée à un niveau record extrêmement bas: +0,4%, contre +1,2% en juillet. "Et elle devrait se maintenir à ce niveau au moins pendant l'année prochaine", estime M. Allen-Reynolds.

Et du côté de l'emploi?

Sur le front de l'emploi, les nouvelles ne sont pas bonnes non plus après les mesures de confinement qui ont mis à l'arrêt des pans entiers de l'économie qui ont du mal à redémarrer. Ainsi, en juillet, le taux de chômage s'affichait à 7,9%, contre 7,7% en juin , selon Eurostat, qui souligne que son mode de calcul ne permet pas de rendre compte pleinement des conséquences du confinement.

Les mesures d'urgence de la BCE

Face à la crise profonde provoquée par la pandémie, la BCE a répondu par des mesures d'urgence et massives de soutien , en ayant l'intention d'injecter jusqu'à 1350 milliards d'euros dans la zone euro via des rachats de dette, tout en maintenant ses taux directeurs à leur plancher historique.

Les gardiens de l'euro veulent ainsi stimuler l'offre de crédit à destination des ménages comme des entreprises, et in fine la croissance et l'emploi.