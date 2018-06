"InvestEU", une nouvelle marque à 650 milliards

La Commission veut créer un fonds d’investissement capable de lever 650 milliards d’euros. Après avoir démontré comment l’argent européen peut servir autrement que par des subsides, elle rationalise son système pour augmenter les investissements de 16%.

Une nouvelle marque est née. Oublié, le plan Juncker, oublié le "Fonds européen pour les investissements stratégiques" (FEIS). La Commission européenne veut lancer "InvestEU": la même chose, en plus simple, en mieux doté. En mieux tout court, à l’écouter. L’objectif reste le même: "Faire plus avec moins" – utiliser une partie plus importante du budget européen pour encourager l’investissement plutôt que subsidier.

Onze ans après la chute de Lehman Brothers, l’investissement n’a pas retrouvé son niveau d’avant-crise.

InvestEU sera un instrument coupole, regroupant quatorze fonds existants, avec pour rôle de garantir des prêts pour injecter in fine dans l’économie européenne 650 milliards d’euros d’investissement au terme des sept années de la prochaine programmation financière (2021-2017). On est loin de l’ambition que le commissaire aux Affaires économiques avait exprimée en 2016: Pierre Moscovici plaidait alors pour lever 1.000 milliards d’euros sur cinq ans. Mais le chiffre global présenté est supérieur aux 500 milliards que le FEIS devait avoir permis d’injecter à l’horizon 2020.

Appoint aux subsides

Comme le FEIS, "InvestEU" sera, selon la proposition faite ce mercredi par la Commission, une garantie budgétaire qui doit encourager le secteur privé à investir. L’exécutif européen prévoit en l’occurrence de provisionner 15,2 milliards d’euros – une augmentation de 5% par rapport au cadre financier actuel. Le fonds doit permettre de garantir 38 milliards d’euros de prêts, qui à leur tour devraient avoir un effet de levier sur le secteur privé pour arriver aux 650 milliards escomptés. L’effet de levier permettrait ainsi une augmentation de 16% des investissements par rapport au cadre actuel.

L’exécutif européen propose de répartir "l’enveloppe" de garantie en trois grands axes de 11,5 milliards d’euros chacun: infrastructures, recherche/innovation/numérisation, et PME. Auxquels s’ajoute un quatrième pilier, plus léger, d’investissements sociaux et de formation (4 milliards).

Alors que l’arrivée du plan Juncker entendait faire la démonstration que l’argent public européen peut être utilisé autrement que par les traditionnels subsides, la Commission veut permettre aux États membres d’utiliser une partie (5%) des subsides des fonds de cohésion pour compléter la garantie d’InvestEU. En prenant appui sur la forte crédibilité du fonds européen, les États pourraient ainsi "conférer une plus grande portée aux investissements nationaux et régionaux", selon l’exécutif européen.

InvestEU sera investi via des partenaires financiers, et pas seulement la Banque européenne d’investissement (BEI), comme c’est le cas pour le FEIS. Il pourra notamment être activé par des institutions nationales et régionales, qui ont "une connaissance approfondie du marché local ou une plus grande capacité à partager les risques avec l’UE dans certains domaines" – ce qui permettra à l’Union de diversifier les projets qu’elle soutient.

Capitaliser sur un succès

La proposition, qui intervient dans le contexte de la négociation d’un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP), doit bien sûr être endossée par les législateurs (Conseil et Parlement). Pour les convaincre, le Berlaymont s’appuie sur le bilan globalement positif du FEIS. En mai, il avait engendré 396 opérations pour un total de 287 milliards d’investissements. Un chiffre relativement proche de l’objectif fixé: atteindre 315 milliards en juin, et 500 milliards pour 2020. À ce stade, le FEIS a créé 115.000 emplois permanents et il contribuerait d’ici 2020 à une croissance de 0,67% du produit intérieur brut (PIB) européen. Le fonds stratégique a proportionnellement beaucoup bénéficié aux pays de la périphérie européenne – péninsule Ibérique, Grèce, pays baltes notamment.

Un grand fonds de ce type reste pertinent, estime la Commission, alors que l’investissement demeure "le maillon faible de la reprise". Certes, le déficit d’investissement en Europe est tombé de 196 milliards d’euros en 2015 à 123 milliards l’an dernier. Mais onze ans après la chute de Lehman Brothers, l’investissement n’a pas retrouvé son niveau d’avant-crise: sa croissance devrait le faire plafonner à 20,4% du PIB cette année – trop loin des 21,3% de moyenne de la décennie d’avant-crise.