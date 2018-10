Italie: le marché voit la bonne nouvelle dans la mauvaise

Ce lundi, la Bourse de Milan a gagné jusqu’à 2% en début de séance pour lâcher un peu plus de 0,5% en fin de séance. Et du côté des taux d’intérêt , le rendement de l’obligation gouvernementale italienne à dix ans s’est détendu lundi matin à 3,3%, contre 3,48% vendredi soir. Certes, ces deux indicateurs représentatifs de la confiance des investisseurs dans les actifs italiens se sont ensuite un peu dégradés au fil de la journée mais sans traduire une anxiété particulière des gestionnaires d’actifs au sujet de l’Italie.

Le marché des changes est également resté de marbre alors que l’euro avait récemment reculé à cause de craintes liées aux conséquences, pour la monnaie unique, d’une opposition frontale entre la Commission européenne et le gouvernement italien. Lundi, la devise européenne a oscillé autour de 1,15 dollar, soit la même valeur que vendredi soir.

"À plus long terme, il n’y a pas de quoi être optimiste", confirme Frank Vranken, qui relève que la durée moyenne de la dette de l’Italie est la deuxième parmi les plus courtes de la zone euro, ce qui implique qu’une montée des taux a plus vite un impact sur la charge d’intérêts. De plus, la croissance économique italienne est faible et les banques sont sensibles à la baisse de valeur des obligations de l’État italien. De bons ingrédients pour une crise…