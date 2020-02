Jean Pisani-Ferry: "Les Français n'ont pas d'idée claire des implications de la réforme des retraites"

Senior fellow du think tank Bruegel, économiste français, proche du président Emmanuel Macron, Jean Pisani-Ferry revient, pour L’Echo, sur la réforme des retraites, le grand chantier du gouvernement français, au cœur d’un conflit social de longue durée.

Vous avez pointé du doigt l’illisibilité de la réforme des retraites universelle à points en France et le risque de la lier à des mesures financières. Pourquoi?

À mon sens, les deux dimensions – réforme systémique et financement – sont nécessaires. Simplement, la première est déjà compliquée à mener. Pour que le changement des règles soit mieux accepté – et que les Français n’aient pas une perception qu’il n’y aura que des perdants – il aurait mieux valu la mener à enveloppe budgétaire constante. D’autant qu’au plan financier, il n’y a pas une urgence extrême à agir, les projections du Conseil d’orientation des retraites (COR) n’étant pas fondamentalement plus pessimistes qu’elles ne l’étaient y a trois ans. On aurait pu se donner quelques années pour évaluer l’ampleur de l’ajustement à faire, mener la réforme systémique et renvoyer au début du prochain quinquennat la réforme paramétrique si nécessaire.

Pensez-vous que le gouvernement ira jusqu’au bout malgré le climat social chaque fois plus délétère?

Oui je le crois, même s’il est regrettable qu’après des mois de discussions, les Français n’aient toujours pas une idée claire des implications qu’aura cette réforme sur leurs futures retraites. Il faut comprendre pourquoi l’inquiétude prévaut dans le pays. Depuis 25 ans nous avons multiplié les réformes – celle-ci est la sixième – pour adapter le système de répartition au choc démographique, ce qui a donné aux Français le sentiment que chaque réforme préparait la suivante et qu’au total, leurs droits à pension seraient encore et toujours rabotés avant qu’ils puissent les faire valoir. Cette perspective a largement entamé leur confiance dans le système. C’est assez grave, car cela a des implications sur les comportements individuels y compris d’épargne et de mobilité professionnelle.

Pour que le changement des règles sur les retraites soit mieux accepté, il aurait mieux valu la mener à enveloppe budgétaire constante.

Au-delà de cette réforme, si l’on regarde les indicateurs macro-économiques, ils sont plutôt bons...

Oui, alors qu’au départ, le gouvernement s’appuyait surtout sur une politique de l’offre, la crise des gilets jaunes l’a contraint à injecter du pouvoir d’achat dans l’économie. Et ce à hauteur d’un demi-point de PIB sur l’année 2019. Cette relance est arrivée au bon moment dans une situation de creux international. Aujourd’hui, la croissance française est sur une pente de 1,2% ou un peu plus, qui est créatrice d’emplois et fait baisser le chômage. Cela va mieux, même s’il y a toujours des faiblesses du côté du commerce extérieur et que la dette publique attire l’attention au niveau européen. Cette dernière n’est toutefois pas un sujet d’inquiétude immédiat, la France empruntant à des taux d’intérêt négatifs.

Est-ce à dire que les Français sont réellement pessimistes?

La France est le pays où les gens ont le plus peur de tomber dans la pauvreté, alors que ce risque y est bien plus faible qu’ailleurs.

C’est un fait qui ressort dans toutes les enquêtes. La France est le pays où les gens ont le plus peur de tomber dans la pauvreté, alors que ce risque y est bien plus faible qu’ailleurs. Le décalage entre les indicateurs et la perception est assez systématique. Contrairement aux Etats-Unis, la France reste un pays de classe moyenne, malgré des phénomènes de paupérisation, mais elle ne se voit pas comme tel. Les filets de sécurité y sont puissants mais ils ne suffisent pas à rassurer, notamment face à des phénomènes sociaux comme le chômage et l’emploi précaire.

Le mouvement des gilets jaunes a également mis en lumière d’importantes inégalités territoriales. Qu’en pensez-vous?

Elles ne sont pas plus fortes qu’ailleurs, au contraire, mais elles suscitent beaucoup d’alarmes dans un pays peu dense. La France est divisée en deux, avec une diagonale qui court de la Normandie aux Alpes au sud de laquelle le dynamisme est plus grand qu’au nord. Et elle est divisée entre les métropoles, dont la plupart vont bien, et beaucoup de villes moyennes en difficulté, qui souffrent d’un faible dynamisme et d’un solde migratoire défavorable. Enfin, on a fait l’erreur de privilégier le mode de vie périurbain, fortement dépendant de la voiture, qui est aujourd’hui remis en cause par la transition écologique. Mais la France n’est pas la seule, on retrouve ce type de problèmes ailleurs, au Royaume-Uni, en Italie ou en Espagne. Aucun de ces pays n’a vraiment trouvé de réponse à cette forme d’inégalité du développement moderne, issu en partie du choc chinois, et de l’effondrement des anciennes régions industrielles. Certes, des opérations de revitalisation sont menées, mais une fois que les entreprises ont fermé, que les jeunes sont partis, il est difficile de recréer du dynamisme, et cette souffrance a une traduction sociale et politique.

Depuis la crise des gilets jaunes, on a un peu l’impression que la politique écologique repose sur la Convention citoyenne pour le climat, représentée par des Français tirés au sort. Est-ce selon vous une bonne initiative?

Oui, c’est une expérience prometteuse qui a réussi ailleurs, en Irlande notamment. Même s’il est difficile de savoir si les citoyens vont aller vers des propositions concrètes ou plutôt générales. Sur la taxe carbone, le fait qu’ils soient réticents à la remettre sur la table est à mon sens compréhensible même si en tant qu’économiste cette taxe me semble nécessaire. Aujourd’hui, le sujet est sensible. Mais l’on ne pourra mener à bien une transition écologique ambitieuse sans que cela ne se traduise dans le système de prix.

La taxe Gafa? Il s’agit d’un problème plus profond lié à la taxation des multinationales qui est accentué dans le cadre des entreprises du numérique mais ne leur est pas réservé.

On reparle en Europe de la compensation carbone aux frontières. Son application est-elle plausible selon vous?

Oui, à condition toutefois de ne pas se précipiter sinon cela donnera le sentiment que l’on s’intéresse plus à l’effet protectionniste qu’à l’écologie. Je pense qu’il faudra laisser passer la COP 26 de Glasgow et les élections américaines, et qu’alors l’Union eu ropéenne devra dire aux pays qui se mettent en dehors de cet effort que leurs exportateurs devront acheter des quotas carbone. Autrement, cela risque de produire de la délocalisation des industries intensives en carbone, ce qui n’est évidemment pas le but.

Selon vous, la taxe Gafa a-t-elle des chances de voir le jour au-delà de la France?

La taxe Gafa? Il s’agit d’un problème plus profond lié à la taxation des multinationales qui est accentué dans le cadre des entreprises du numérique mais ne leur est pas réservé.

Il s’agit en fait d’un problème plus profond lié à la taxation des multinationales qui est accentué dans le cadre des entreprises du numérique mais ne leur est pas réservé. Par exemple, Starbucks achète son café auprès d’un grand pays producteur, bien connu: le Luxembourg! La solution au problème est en discussion à l’OCDE. Il s’agit de se mettre d’accord pour dire où une entreprise multinationale crée de la valeur, et donc où elle peut être taxée. Cela suppose un accord international général qui traite comme cas particulier les industries du numérique. Il est d’autant moins nécessaire de les séparer que le numérique va pénétrer tous les secteurs. Ce n’est donc pas un problème Gafaet il faut que la France accepte que LVMH soit taxé en Chine et que l’Allemagne cède aussi une partie de la matière fiscale de BMW. Dans cette affaire, tous les pays du G20 ont un combat commun à mener contre les paradis fiscaux. Cet accord ferait en sorte de redistribuer de la matière fiscale entre eux au détriment de ces derniers.

Quelle est votre analyse de l’après Brexit?