Jour J pour le budget italien

Le conseil des ministres italiens de ce jeudi doit entériner les nouveaux objectifs de croissance, de déficit et de dette publique pour la période 2018 à 2021, mais l'essentiel de l'attention se portera sur le projet de budget pour 2019, le premier élaboré par la coalition au pouvoir depuis juin, qui réunit le parti anti-système M5S (Mouvement 5 étoiles) et la Ligue , formation à l'extrême droite de l'échiquier politique.

Giovanni Tria , ministre de l'Economie que d'aucuns annoncent sur le départ, tient une ligne proche des recommandations européennes. Il a encore insisté ces derniers jours pour que le déficit budgétaire prévu pour 2019 n'excède pas 1,6% du PIB. Face aux pressions des deux composantes de la coalition, il a assoupli sa position et se dit prêt désormais à aller jusqu'à 1,9%, dit-on de source gouvernementale. Cela doit être mis en parallèle avec l'objectif pour cette année, qui est de 1,6%, et avec l'objectif de 0,8% pour 2019 qui était celui du précédent gouvernement de centre gauche.

Financer le revenu de citoyenneté

La Ligue et le M5S poussent tous deux pour un déficit budgétaire compris entre 2% et 2,5%, afin de pouvoir financer des réformes promises durant la campagne électorale, comme par exemple l'instauration d'un "revenu de citoyenneté". Mercredi soir encore, on déclarait de source proche de la majorité que les partis de la coalition voulaient que l'objectif retenu soit 2,4%, et les consultations se poursuivaient pour tenter de sortir de l'impasse.