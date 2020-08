L'Allemagne est sur la voie de la reprise

La confiance des entreprises allemandes s'est encore améliorée ce mois-ci, et même plus que prévu.

L'Allemagne se remet petit à petit du choc provoqué par la pandémie du Covid-19. Selon les données publiées l'institut Ifo ce mardi, les entreprises allemandes se montrent de plus en plus optimistes quant à la reprise économique. L'indice du climat des affaires est remonté à 92,6 en août contre 90,4 en juillet. Il progresse pour le quatrième mois consécutif et dépasse les attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur 92,2.