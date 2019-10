"L'Allemagne n'a pas fait les efforts nécessaires de relance budgétaire" (Christine Lagarde)

Selon elle, la croissance "existe, mais elle est précaire et fragile". L'ex-ministre française de l'Économie a cependant expliqué que la santé actuelle de la croissance mondiale était due à "des aléas qui ne sont pas seulement de nature chiffrée". "On a un effet direct assez mineur quand on regarde l'impact de la politique américaine en direction de la Chine", a-t-elle précisé comme exemple.

L'Allemagne dans son viseur

Pourquoi ne pas utiliser l'excédent budgétaire et investir dans des infrastructures, l'éducation et l'innovation?

"On pense évidemment à des pays qui sont de manière chronique en excédent budgétaire comme les Pays-Bas, l'Allemagne, un certain nombre d'autres dans le monde", a-t-elle enchaîné.

On partage une monnaie mais on ne partage beaucoup de politique budgétaire pour le moment.

Manque de solidarité dans la zone euro

Dans la zone euro, "il n'y a pas suffisamment d'éléments de solidarité dans une zone monétaire unique", constate-t-elle. "On partage une monnaie, on ne partage beaucoup de politique budgétaire pour le moment", a-t-elle regretté. "Il n'y a pas, et on peut le déplorer - je sais que certains le déplorent, bien évidemment - un budget commun à la zone euro", même si "les ministres des Finances de la zone euro semblent avoir ancré les éléments d'un budget" qui doit maintenant être approuvé par les chefs d'État et de gouvernement.