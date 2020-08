L’Allemagne se lance dans les obligations vertes

En septembre, l'Allemagne – dont la dette est très recherchée sur les marchés financiers – va rejoindre avec un certain retard le club des émetteurs d’obligations vertes, dont font partie la Belgique, la France, les Pays-Bas, le Danemark, la Pologne et l’Irlande. Une première obligation verte à dix ans, pour un volume de 4 milliards d’euros, sera émise en septembre via un pool de banques dont le Crédit agricole, réputé pionnier dans le domaine. Le rendement (-0,51%) sera négatif. Une seconde obligation verte d’une maturité de cinq ans doit être lancée au quatrième trimestre, pour atteindre en fin d’année un volume total pouvant aller jusqu’à 12 milliards d’euros. Les émissions, qui couvriront à terme tout le spectre des maturités (de 2 à 30 ans) selon l’agence allemande de la dette, se poursuivront en 2021. L’État fédéral espère, avec l’émission des obligations vertes, faire réaliser aux contribuables des millions d’euros d’économies en taux d’intérêt.

Un groupe de travail, composé de représentants de sept ministères et de consultants, a identifié au cours des derniers mois 12,7 milliards d’euros de postes budgétaires qui pourraient être refinancés par ces obligations. "S’il est écrit ‘vert’ dessus, c’est également vert à l’intérieur", assure le secrétaire d’État aux Finances Jörg Kukies, promettant "une transparence totale" lors de la présentation des nouveaux "Bunds" allemands. Les premières émissions permettront notamment de financer la réduction des émissions de CO 2 dans les transports (par le développement du rail et du réseau de pistes cyclables du pays) et dans la coopération internationale (par le financement de projets environnementaux dans les pays en développement). À terme, les projets financés concerneront la recherche, l’innovation et le développement appliqués aux transports, à l’industrie, à l’énergie, à l’agriculture, à l’exploitation forestière et à l’aide au développement. L’Allemagne a adopté fin 2019 un paquet climat qui coûtera 54 milliards d’euros au budget fédéral d’ici 2023.