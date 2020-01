L'Allemagne veut protéger l'épargne face aux taux négatifs

En Allemagne, de plus en plus de banques répercutent sur leurs gros clients les taux d’intérêt négatifs. Le gouvernement allemand, inquiet de cette évolution, envisage une riposte.

Pierre angulaire du système des retraites dans le pays, l’épargne joue en Allemagne auprès des particuliers un rôle capital. C’est donc avec la plus grande inquiétude que l’opinion et la presse observent la tendance qu’ont les banques à répercuter sur leurs clients les taux d’intérêt négatifs impulsés par la Banque centrale européenne (BCE). L’État se réserve le droit d’intervenir.

La répercussion par les banques sur leurs clients des taux d’intérêts négatifs pratiqués par la BCE concerne en général les gros comptes avec plus de 100.000 euros de dépôts . Mais certains instituts n’hésitent pas à coupler différents comptes d’un même épargnant pour parvenir plus rapidement à cette somme.

Le portail de consommation biallo.de recense désormais 186 banques – sur 1.300 banques interrogées pour le compte du quotidien Süddeutsche Zeitung – qui pratiquent les taux négatifs. C’est deux fois plus qu’en juillet dernier. Toujours selon le site, 86 banques pratiquent cette politique aussi avec la clientèle privée, contre 30 voici six mois. Biallo.de rappelle par ailleurs que toutes les banques du pays n’ont pas forcément accepté de répondre à son sondage, et que la pratique pourrait être dans les faits beaucoup plus répandue que ce que semblent indiquer les chiffres.