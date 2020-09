L’État britannique accentue son secours aux lignes ferroviaires

Plus de 3,5 milliards de livres ont déjà été dépensés depuis le début de la pandémie pour empêcher l’effondrement des franchises privées, dont le modèle est jugé dépassé par le gouvernement.

Au-delà de l’impact global de la pandémie sur l’économie britannique, la sous-fréquentation des transports en commun a eu un effet dévastateur sur les revenus des franchises de lignes ferroviaires, qui ont reçu près de 3,5 milliards de livres (3,8 milliards d'euros) depuis le mois de mars. Et qui devront subir le relifting le plus spectaculaire depuis que ce modèle a été adopté par l’ancien Premier ministre conservateur John Major au début des années 90.

Celles-ci seront transformées en deux phases, avec dans un premier temps une plus grande implication des pouvoirs publics et peut-être ensuite une vague de nationalisations, dans la continuité de celles qui ont déjà été opérées ces dernières années. Cela a été le cas de deux lignes, l’East Coast Mainline en 2018, et la Northern en tout début d’année. Des mesures exceptionnelles pour un gouvernement tory.