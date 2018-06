L'Eurogroupe tente d'en finir avec la crise grecque

Rapport de "partenariat"

Pas de "quatrième plan"

À une semaine d’un Conseil européen crucial, et alors que Paris et Berlin viennent de proposer une réforme de la zone euro, le risque d’un échec de cette négociation est limité. "On veut éviter que si demain il y a des problèmes dans d’autres pays que l’Europe, on soit toujours là avec le cas grec", souligne une source à la table des négociations. "On doit avoir un accord [ce jeudi]. Si ce n’est pas le cas, je pense qu’il y aura une réaction des marchés, et on a bien vu avec l’Italie que la stabilité financière n’est pas tout à fait là. Mais ça ne veut pas dire que les discussions ne seront pas dures." L’agenda ne prévoit que trois heures pour conclure.