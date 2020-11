L'Europe attaque Amazon et sa position dominante

Des données pour savoir quoi vendre et comment

Amazon a accès à toute une série de données sur les vendeurs qui utilisent sa plate-forme. On en dénombre plus de 800.000 en Europe. Amazon scrute ces données chaque seconde. Que ce soit le nombre de transactions, les montants dépensés, l'heure d'achat, quel stock avoir pour tel type de produit, quel produit ne pas lancer, car il est régulièrement sujet à une garantie activée; autant d'éléments qui lui permettent de savoir quel produit lancer, quand et comment. Selon la Commission européenne, cela donne un avantage considérable à la plate-forme. "Nous devons veiller à ce que les plateformes jouant un double rôle et détenant un pouvoir de marché, comme Amazon, ne faussent pas la concurrence. Les données relatives à l'activité des vendeurs tiers ne devraient pas être utilisées au bénéfice d'Amazon lorsque celle-ci agit en tant que concurrente de ces vendeurs", précise Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission et en charge de la politique de concurrence.