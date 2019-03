L'Europe cherche son avenir industriel après le rejet de la fusion Alstom-Siemens

"on change les règles du jeu"

La Commission investit dans les start-ups

La Commission européenne accélère la mise en place du European Innovation Council (EIC), cette marque flambant neuve qui doit contribuer à remettre l’Europe sur la carte mondiale des technologies (disruptives). L’exécutif européen annonce débloquer 2 milliards d’euros pour les deux dernières années de la phase pilote, lancée en 2017. Mais il ne s’agira pas que de subventions, a souligné le Commissaire en charge, Carlos Moedas, lors d’une conférence de presse, lundi: "On change les règles du jeu." La Commission va pour la première fois mêler subventions et financement par prise de participation au sein des entreprises. La Commission se fera donc investisseuse pour permettre aux start-ups qui innovent de grandir. "On peut avoir un gain qui nous permet d’investir dans d’autres entreprises. C’est une prophétie autoréalisatrice d’investissement", selon Carlos Moedas. Ces investissements seront réalisés par une entité qui doit encore être créée avec la Banque européenne d’investissement (BEI) – la Commission prend exemple sur le modèle israélien. Il n’est pas question de décourager les investisseurs privés: la Commission n’investirait que dans des entreprises dont le profil de risque est considéré comme trop élevé pour attirer suffisamment de fonds privés. Pour sélectionner les "innovateurs" (des personnes plus que des projets, insiste Moedas), l’EIC engagera des gestionnaires de projets, chargés de repérer "le meilleur de ce qu’on fait en Europe, comme un radar". Cette nouvelle logique permettrait de mettre un emplâtre sur un marché européen des capitaux segmenté. Un chiffre pour illustrer le cloisonnement des investisseurs: l’an dernier, 31 milliards étaient investis dans le capital-risque aux États-Unis, pendant qu’il n’y en avait que 6 en Union européenne.