L'Europe doute toujours du budget belge

Les chiffres sont clairs: le budget belge ne respecte pas la trajectoire qu'il est supposé suivre. Reste à savoir ce que la Commission en fera - et ça, c'est une décision plus politique que technique. Réponse, le 21 novembre voire au printemps 2019 alors que l'exécutif européen s'attend à un ralentissement de la croissance sur l'ensemble de la zone euro.

La bonne nouvelle, c'est que la Commission européenne est plus optimiste pour la Belgique que le Bureau du Plan, la Banque nationale ou encore le FMI. Ces trois organismes tablaient ces derniers mois sur un déficit budgétaire tournant autour des 8 milliards d'euros. Soit beaucoup plus que les 5 milliards escomptés ce jeudi par l'exécutif européen dans ses prévisions d'automne. Ce chiffre se rapproche de l'objectif émis par le gouvernement Michel, à savoir un déficit de 1% ou 4,5 milliards d'euros.

Mais, avec la prévision européenne d'un déficit budgétaire de 1,1% pour notre pays, la Belgique se situe toujours au rang des mauvais élèves européens. Seules l'Espagne, l'Italie et la France présentent un déficit plus important encore. A l'inverse, nos voisins allemands et néerlandais sont en boni de plus de 1%