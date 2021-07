L'Europe encore loin de la "tolérance zéro" pour le travail des enfants

La Chine largement en tête

Le constat, d'abord: un enfant sur dix à travers le monde était exploité avant la pandémie, celle-ci risque d'avoir augmenté le chiffre de 9 millions , selon l'Unicef. Et l'Union européenne a une forte empreinte sur le phénomène, puisqu'elle a importé en 2019 pour environ 50 milliards d'euros de produits issus du travail d'enfants, selon l'étude conduite par l'organisation allemande Development International . En d'autres termes, l'Européen moyen consomme en un an pour 100 euros de produits issus du travail des enfants.

Les biens concernés sont pour la plus grande partie importés depuis la Chine (37 milliards d'euros), devant le Vietnam, le Bangladesh et la Turquie. Les secteurs concernés sont d'abord l'électronique (35 milliards), suivie dans l'ordre des vêtements, chaussures, café et jouets , évaluent les auteurs.

Pas de solution simple

Ils plaident en revanche pour que l'Union européenne adopte une approche différenciée: des carottes pour les pays les plus pauvres, des bâtons pour les plus riches. Et notamment des aides ciblées ou conditionnées dans les pays à faibles revenus; un accès conditionné au marché européen pour les pays intermédiaires; et des interdictions d'importations "ciblées" et autres mesures de rétorsion pour les pays à plus haut revenu.