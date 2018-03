L'Europe espère être épargnée par Trump

La commissaire Cécilia Malmström a présenté les grandes lignes de la réponse que l’Union européenne fera si Donald Trump ferme effectivement les portes aux importations d’acier et d’aluminium.

"Nous espérons toujours que l’Union européenne, partenaire de sécurité (des États-Unis), sera exclue" des mesures annoncées par l’administration américaine contre l’acier et l’aluminium, a indiqué la commissaire au Commerce Cecilia Malmström lors d’une conférence de presse ce mercredi. Donald Trump pourrait imposer des barrières taxatoires globales de 25% sur l’acier et de 10% sur l’aluminium.

Tout en soulignant qu’aucune décision n’a été prise jusqu’à présent, Cecilia Malmström a présenté les grandes lignes de la réponse que l’Union européenne fera si Donald Trump ferme effectivement les portes aux importations d’acier et d’aluminium .

Une liste provisoire est en discussion. Il y a sur cette liste des produits en acier, industriels et agricoles. Certains types de bourbon en font partie ainsi que d'autres articles comme le beurre de cacahuète, les airelles et le jus d'orange.

Les nouvelles taxes annoncées par Donald Trump infligeraient un préjudice direct de 2,8 milliards d’euros aux exportateurs européens . L’Union prépare des mesures de rétorsion, qui consisteront à taxer une liste de produits américains . L’objectif est de maximiser l’impact négatif sur les États-Unis, tant économiquement que politiquement. Tout en minimisant l’effet sur l’économie européenne. Les barrières tarifaires envisagées visent une liste de produits américains qui, outre l’acier et l’aluminium, comprend des produits agricoles, des biens manufacturés.

Le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, avait déjà cité les motos Harley Davidson et le bourbon . Harley a son siège dans le Wisconsin, l’État du président de la Chambre des représentants Paul Ryan. Et c’est au Kentuky, grand producteur de bourbon, qu’a été élu le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell.

Mais la mise en œuvre de ces contre-mesures dépendra de l’attitude américaine: "On peut décider de le faire, mais on peut aussi attendre. Cela dépend de si les mesures [américaines] sont mises en œuvre, et pour combien de temps", a indiqué Cécilia Malmström.