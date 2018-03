L'Europe exemptée des taxes américaines sur l'acier et l'aluminium?

Après sa visite mardi et mercredi à Washington pour discuter des droits de douane sur les importations d’acier et d’aluminium, la commissaire européenne au Commerce Cecilia Malmström s’attend à ce que l’UE soit exemptée des taxes voulues par Donald Trump.

Il s’agirait là d’une bonne nouvelle pour le secteur industriel européen. Cecilia Malmström, la commissaire européenne au Commerce "s’attend" à une annonce du président américain Donald Trump concernant une possible exemption européenne à propos des taxes sur les importations d’acier et d’aluminium. L’UE pourrait donc faire partie de la liste des pays et régions exemptés de ces taxes. Trump devrait faire une annonce dans ce sens au cours de la journée.

Ross et Malmström, après leur rencontre en début de semaine à Washington, avaient annoncé qu’ils allaient "lancer immédiatement un processus de discussions avec le président Trump et l’administration Trump sur les dossiers commerciaux", dont l’acier et l’aluminium, "afin de trouver une solution mutuellement acceptable aussi rapidement que possible".