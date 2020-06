L'Europe forge un bouclier à ses entreprises contre les appétits étrangers

"En matière de subsides étrangers nous n'avons absolument aucun contrôle et pas de transparence", a souligné ce mercredi Margrethe Vestager, responsable de la politique de Concurrence à la Commission. Or les entreprises européennes contrôlées par des investisseurs non européens représentaient 35% des actifs en 2016 et les investissements d'entreprises d'État "ont rapidement augmenté" ces dernières années, constate le Berlaymont. D'où cette volonté de poster de nouveaux gardes-frontières sur le marché.