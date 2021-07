L'Europe "incohérente" sur le principe pollueur-payeur

Les auditeurs ont analysé 42 projets de dépollution financés par les deniers européens. Vingt concernaient une pollution orpheline - fait de pollueurs qui ne peuvent plus être tenus pour responsables ou ont disparu. Mais d'autres finançaient la dépollution à la place d'exploitants bien identifiés et responsables - soit parce que les autorités locales n'avaient pas exigé qu'ils assument la dépollution, soit parce que l'exploitant était en faillite et non assuré.