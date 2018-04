L'Europe ouvre une enquête sur le rachat de Shazam par Apple

L'Union européenne ouvre une enquête approfondie pour évaluer le projet d'acquisition des Britanniques de Shazam par Apple. Annoncé fin 2017, ce mariage risque dès lors de buter sur les règles européennes en matière de concentration. "Notre enquête a pour but de faire en sorte que les amateurs de musique continuent de bénéficier d'offres attrayantes et ne voient pas leur choix limité à l'issue de la concentration proposée", a déclaré la commissaire chargée de la politique de Concurrence, Margrethe Vestager .

Shazam-Apple, un mariage à 400 millions de dollars

Avec ce rapprochement, Apple espère se faire une place de choix dans le secteur de la musique en streaming, un secteur de plus en plus concurrentiel et actuellement dominé par Spotify. Pionnier sur le téléchargement musical avec iTunes, Apple a raté les premiers trains du streaming et n'a lancé son offre Apple Music qu'en juin 2015. Son portefeuille d'abonnés atteiganit déjà 27 millions d'internautes à fin juin 2017. Mais il se situe à bonne distance de Spotify, qui en revendique 60 millions.