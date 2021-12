L'Europe s'arme face aux épouvantails du commerce mondial

La mesure était dans les cartons de la commission Von der Leyen depuis plus d’un an, mais l’attitude que la Chine adopte ces dernières semaines face à la Lituanie offre une illustration parfaite de son utilité. Fâché que le petit pays balte ait eu l’outrecuidance d’autoriser l’établissement d’un bureau de représentation de Taïwan (la République de Chine, non reconnue), Pékin a bloqué toutes ses importations depuis la Lituanie, en rayant le pays de sa liste des pays d’origine et en rejetant toutes les demandes d’importations.

Dissuasion

"Nous ne voulons pas que cet instrument ouvre une course mondiale à l'armement commercial et renforce les tendances protectionnistes."

"Nous ne voulons pas que cet instrument ouvre une course mondiale à l'armement commercial et renforce les tendances protectionnistes", a notamment réagi l'eurodéputé Christophe Hansen, porte-parole pour le commerce des démocrates-chrétiens (PPE).

Tout en se disant favorable à une politique commerciale "plus assertive", on note dans l'entourage de la ministre belge du Commerce, Sophie Wilmès, que l'instrument "doit être employé avec discernement et mesure". À la Commission, on ne dit pas autre chose: l'instrument "est avant tout un outil de dissuasion", selon Valdis Dombrovskis. L'approche proposée prévoit une tentative de médiation avant toute contre-mesure, et prévoit que celles-ci seront "équilibrées, proportionnées et dans le cadre du droit international".