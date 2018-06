L'Europe taxera les produits américains à partir du 22 juin

Quels produits sont donc visés?



- au rayon alimentaire: le maïs, le riz, les céréales, le beurre de cacahuètes, le jus d'orange, les airelles (canneberges), le bourbon et whisky,



- les huiles essentielles



- le tabac



- les produits d'esthétisme (maquillage, laque, ouate de cellulose...)



- les bijoux



- les vêtements en coton, en synthétique, en tissus tissé, en ce compris les célèbres jeans



- les chaussures de sport ou non avec des semelles en caoutchouc ou plastic



- pour les matériaux: le fer, l'acier inoxydable, le verre



- des appareils électroménagers



- des appareils d'air conditionné, pompe à chaleur et autres



- les appareils technologiques



- les appareils d'éclairage



- les véhicules, en ce compris les bateaux



- les produits de décoration