L’Europe tente d’éviter une "génération confinement" perdue

Après avoir subi le confinement à la fleur de l’âge, les jeunes risquent dans les mois et années à venir de voir la crise du Covid-19 leur fermer les portes de l’emploi. Si l’Europe est parvenue mieux que d’autres régions – que les États-Unis notamment – à éviter une explosion du nombre de chômeurs, c’est grâce à l’activation de systèmes de protection des salariés qui ne s’appliquent fatalement pas à ceux qui n’ont pas encore d’emploi ou dont la situation professionnelle est précaire. À l’échelle européenne, le chômage des jeunes augmente ainsi deux fois plus vite que le chômage en général. Le taux de chômage est à environ 7%, le chômage des jeunes atteint déjà 15%. Au plus fort de la dernière crise, en 2012, il était monté à 25% et jusqu'à 50% dans certains pays.

Depuis, assure Nicolas Schmit, "presque tous les États membres" disposent de cette garantie jeunesse et quelque 24 millions de jeunes européens ont bénéficié de ce programme. Sa nouvelle version est en outre "plus efficace", prévoyant un suivi plus individualisé et une meilleur prise en charge des catégories les plus vulnérables, notamment des minorités ethniques, a assuré le commissaire luxembourgeois.