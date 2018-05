L'Europe veut autoriser la titrisation des dettes d'Etat

Un an avant les élections, la Commission européenne met les bouchées doubles pour concrétiser ses promesses. Ce jeudi, elle a proposé trois législations pour renforcer le marché des capitaux et l’Union financière.

Lors de l’achat de SBBS, les investisseurs pourront choisir des titres à plus haut ou à plus faible risque en fonction de leur sensibilité. Les titres les plus risqués seront les premiers à supporter toute perte qui surviendrait sur le portefeuille sous-jacent, mais, en contrepartie, ils procureront un plus haut rendement. Les titres de rang supérieur, plus sécurisés, devront correspondre à 70% de la valeur nominale de l’émission.