L’Europe vise deux fois plus de licornes d’ici 2030

La Commission européenne veut accélérer la transition numérique, mise sur le doublement de la production de semi-conducteurs et espère faire éclore les licornes.

C’est la "décennie numérique": celle où l’Europe entend accélérer sa mutation vers la société de l’homo numericus. Comme on ne gagne pas une course sans ligne d’arrivée, la Commission a proposé mardi une série d’objectifs chiffrés à atteindre d’ici 2030. Le tout dans une "boussole numérique" qui s’articule autour de quatre points cardinaux : augmenter les compétences des personnes, améliorer les infrastructures, transformer les entreprises et des administrations publiques.