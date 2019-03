L'Irlandais Philip Lane officiellement nommé économiste en chef de la BCE

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE ont confirmé, ce vendredi, la nomination de l'Irlandais au poste d'économiste en chef de la BCE. Philip Lane succédera ainsi au Belge Peter Praet dès le 1er juin u sein du directoire de la Banque centrale européenne.

Philip Lane, 49 ans et gouverneur de la Banque centrale d'Irlande, passe pour être davantage une "colombe" (plus conciliant en matière de politique monétaire) qu'un "faucon". En février de l'année dernière, il s'était retiré de la course à la vice-présidence de la BCE, laissant la voie libre à l'Espagnol Luis de Guindos, alors ministre de l'Économie.