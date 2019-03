L'Italie entre dans "les nouvelles routes de la soie" et ça fait peur

L'Italie est le premier pays membre du G7 à intégrer "les nouvelles routes de la soie", projet pharaonique d'infrastructures maritimes et terrestres lancé par Pékin en 2013. Le protocole d'accord est signé...

Les gouvernements italien et chinois ont signé ce samedi matin un protocole d'accord "non contraignant" pour sceller l'entrée de l'Italie dans les "nouvelles routes de la soie". L'Italie est le premier pays membre du G7 à intégrer ce projet pharaonique d'infrastructures maritimes et terrestres lancé par Pékin en 2013.

Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du grandiose projet "Nouvelle route de la soie" conçu par le dragon asiatique pour réaliser ses ambitions géopolitiques planétaires et satisfaire ses appétits de croissance.

Le projet ne fait pourtant pas l’unanimité, il fait peur en Europe et aux USA. Pourquoi?

Les partenaires européens de la péninsule ainsi que les Etats-Unis ont avaient clairement exprimé leur inquiétude face à un gouvernement italien prêt à transformer ses ports (Trieste, Palerme) en centres logistiques pour les bateaux chinois et, surtout, à accueillir les ambitions technologiques du pays asiatique sans afficher la méfiance nourrie par Washington et Bruxelles. Le développement de la téléphonie mobile italienne est en partie confié aux partenaires chinois et la ville de Milan est devenue la capitale européenne de la 5G, avec la coopération de la si contestée firme Huawei, qui concurrence directement les géants des télécommunications européens Nokia et Ericsson ainsi que la multinationale américaine Cisco.

Or derrière toute grande histoire d’amour se cachent des intérêts de taille et Rome, face aux remontrances de ses partenaires, continue à faire la sourde oreille. La relation stratégique avec Pékin est, en effet, considérée comme trop importante et se fonde sur des échanges commerciaux bilatéraux qui, en 2018, ont dépassé les 44 milliards d’euros. Une manne à laquelle, en temps de récession, le gouvernement italien n’est pas prêt à renoncer. Et ceci malgré les perplexités exprimées au sein même de l’exécutif national, en particulier par le parti souverainiste dirigé par Matteo Salvini, la Ligue, qui agite désormais le spectre d’une colonisation chinoise de la péninsule.