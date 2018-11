L'Italie prête à revoir son budget à la baisse

Le gouvernement italien pourrait réduire l'objectif de déficit 2019 et échapper par la même occasion aux sanctions européennes. Une réunion de l'exécutif italien doit se tenir dans la soirée.

Le sommet européen dédié au Brexit qui s'est tenu ce week-end à Bruxelles a aussi été l'occasion pour Giuseppe Conte , le chef du gouvernement italien, et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker , de s'entretenir sur le budget 2019 de l'Italie. Un budget, pour rappel, qui prévoit un objectif de déficit de 2,4% , ce qui est beaucoup trop dispendieux pour rester dans les clous européens.

La rencontre Juncker-Conte s'est conclue sur une note optimiste . Pas de claquage de porte, donc, mais la volonté de faire travailler dans les prochains jours l'Italie et la Commission européenne pour rapprocher leurs positions.

Changement de ton

En Italie, le travail semble déjà avoir commencé. Le gouvernement de coalition discute d'une possible réduction de l'objectif de déficit 2019 à 2,0-2,1% au lieu de 2,4% . Les ministres de Giuseppe Conte se réunissent ce lundi dans la soirée pour poursuivre leurs travaux. Mais, déjà, on entend le début d'un changement de ton dans les rangs italiens. Si à l'annonce du lancement d'une procédure disciplinaire de la part de l'Europe, Matteo Salvini, le vice-président du Conseil italien, n'avait pas hésité à défier l'Europe avec un "nous ne ferons pas marche arrière" lancé à la presse. Ce dimanche, celui qui est également le patron de la Ligue (extrême droite), a laissé entendre qu'il n'était pas hostile à l'idée de légères modifications concernant l'objectif de déficit 2019.

Un changement de ton, donc, qui pourrait se confirmer dès ce lundi soir à l'issue de la réunion ministérielle à Rome entre le ministre des Finances, Giovanni Tria et les deux vice-Premiers ministre, Luigi Di Maio et Matteo Salvini, et le chef du gouvernement Giuseppe Conte.