L'Italie refuse de plier face à Bruxelles

L'Italie n'a plus que quelques heures pour revoir sa copie et présenter un budget 2019 modifié à l'Europe. La coalition populiste italienne a toutefois d'ores et déjà annoncé qu'elle refusait de plier face à la Commission européenne. La copie présentée ne devrait donc contenir aucune modification, quitte à s'exposer à des risques de sanctions financières; des sanctions certes assez hypothétiques.