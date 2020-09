L'OCDE enjoint aux États de prolonger leur soutien à l'économie en 2021

La récession mondiale devrait être moins sévère que prévu en 2020 grâce à la réaction "rapide et conséquente" des États, a estimé mercredi l'OCDE, qui enjoint aux gouvernements de prolonger leurs plans de soutien en 2021, au moment où la reprise plafonne.

"Moins de consommation, moins d'investissement, moins de production, moins d'échanges commerciaux, moins d'emploi": c'est ainsi que Laurence Boone, la chef économiste de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a résumé la situation économique mondiale.

Les chiffres donnent le tournis: entre la fin 2019 et la fin 2021, l'économie mondiale pourrait avoir perdu 7.000 milliards de dollars, "soit le PIB cumulé de l'Allemagne et de la France". Une chose est sûre: "le niveau d'incertitude demeure extrêmement élevé" et le Covid-19 "va nous accompagner dans les 12 à 18 mois qui viennent".