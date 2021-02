L'UE a enregistré près de 2 millions de chômeurs en plus entre décembre 2019 et 2020

Eurostat rapporte que les taux de chômage au sein de l'Union européenne et de la zone Euro sont en hausse par rapport à la même période étudiée l'an dernier.

Le taux de chômage en Europe est resté inchangé entre novembre et décembre 2020 , comme l'attestent les données dévoilées par Eurostat , l'office statistique européen. Le phénomène s'est observé tant dans la zone euro, où le taux s'est maintenu à 8,3%, qu'au sein de l'Union européenne, où il a stagné à 7,5%.

Les deux indicateurs font néanmoins état d'une hausse par rapport à la même période étudiée en 2019, où les taux de chômage se chiffraient respectivement à 7,4% et 6,5% .

En décembre 2020 , l'UE comptait pas moins de 16 millions d'hommes et de femmes au chômage, dont 13,6 millions dans la zone euro . L'an dernier à la même période, le chômage avait augmenté d'1,9 million dans l'UE et d'1,5 million dans la zone euro .

Taux record en Espagne

Fin 2020, l'UE comptait aussi plus de 3,1 millions de jeunes de moins de 25 ans sans emploi , pour un taux de chômage de 17,8% dans l'UE et de 18,5% dans la zone euro. Cette augmentation est vraisemblablement liée aux différentes suppressions d'emplois des derniers mois, qui ont eu lieu malgré les plans déployés pour relancer l'économie.

La République tchèque affichait en décembre dernier le taux de chômag e le plus faible (3,1%), suivie par la Pologne (3,3%) et les Pays-Bas (3,9%).

Les taux de chômage les plus élevés ont été enregistrés en Espagne (16,2%), en Lituanie (10,1%), en Italie (9%) et en France (8,9%). Ces pays sont aussi ceux où le taux de chômage, chez les jeunes de moins de 25 ans, a pris des proportions inquiétantes. En Espagne, près de quatre jeunes sur dix ne travaillent pas (40,7%). La situation est tout aussi préoccupante en Italie (29,7%), en France (23,4%) et en Suède (23,8%).