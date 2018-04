L'UE saisit l'OMC sur les droits de douane US

"Les consultations" demandées par l'UE auprès de l'OMC "ont pour but d'échanger des vues et de demander des précisions sur les mesures proposées et de parvenir à un accord", explique Bruxelles dans le document publié par l'OMC. L'Union européenne "suggère de tenir les consultations dès que possible" et "attend avec intérêt une réponse rapide des Etats-Unis afin de fixer une date et un lieu mutuellement convenables pour ces consultations".