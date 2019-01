L'UE veut priver de fonds les États menaçant la démocratie

La Commission européenne a engagé un dialogue, infructueux avec ces pays pour tenter d’enrayer cette dérive et éviter la contagion à d’autres États. De guerre lasse, elle a activé l’article 7 du Traité de l’UE contre la Pologne et la Hongrie, ce qui pourrait aboutir à la suspension de leur droit de vote au Conseil européen. Mais cette procédure est lourde et incertaine car elle doit être approuvée, en bout de course, à l’unanimité par les États membres.