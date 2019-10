L'Union aide surtout les start-ups de ses grands pays

La Commission européenne y aura ainsi investi 3,3 milliards d’euros entre 2014 et 2022.

De plus en plus, l’Union européenne investit dans les start-ups innovantes au travers de fonds de capital-risque. Entre 2014 et 2022, la Commission y aura ainsi investi 3,3 milliards d’euros, estime la Cour des comptes de l’Union. Le problème, c’est que loin de stimuler l’économie dans l’ensemble du territoire européen, cet argent est essentiellement distribué dans les grands États d’Europe occidentale. C’est un peu le contre-pied des fonds de cohésion européens, censés tirer vers le haut les pays et régions les plus faibles économiquement.

Pas d’évaluation

Le financement européen du capital risque est en pleine expansion – il est passé de 33 millions d’euros annuels en 2000 à 500 millions l’an dernier. Or cette augmentation "ne repose pas sur une évaluation complète des besoins du marché ou de sa capacité d’absorption", constate la Cour des comptes de l’Union européenne dans son premier rapport sur le sujet. Et aucune évaluation n’a été faite de l’impact de ces interventions sur la croissance, l’emploi ou l’innovation.

"L’augmentation du financement ne repose pas sur une évaluation complète des besoins du marché."

Par contre, la répartition des investissements se fait exclusivement sur base du mérite des projets et non selon des critères géographiques. Ce qui mène à une concentration des investissements dans les poids lourds économiques de l’Union. Les fonds de capital risque soutenus par l’Union sont principalement actifs dans des États membres déjà attractifs, et les entreprises de trois pays, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, ont obtenu à elles seules la moitié des investissements.

Les entreprises de Belgique ont obtenu moins d’investissements de fonds de venture-capital soutenus par l’UE que celles de pays non européens comme les États-Unis ou la Suisse. Quant aux pays d’Europe centrale et orientale, ils n’ont décroché que des montants pelliculaires, voire rien du tout dans le cas de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Lituanie.