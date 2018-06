L'Union européenne prépare sa riposte dans la guerre commerciale

En imposant des taxes douanières ciblant spécifiquement leurs alliés, les Etats-Unis de Trump suscitent indignation et incompréhension.

L'Union européenne, le Canada et le Mexique ont annoncé des mesures de représailles après la décision de Washington d'instaurer des droits de douane sur l'importation d'acier et d'aluminium, alimentant les craintes de guerre commerciale.

Cette décision unilatérale est mauvaise et, à mon avis, bafoue la législation internationale.

Concrètement? Les Etats-Unis imposent des droits de douane de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium importés aux Etats-Unis par l'Union européenne, le Canada et le Mexique à partir de ce vendredi. La décision américaine met fin à deux mois d'exemptions accordées à ces trois partenaires de Washington par le président Donald Trump afin d'encourager des discussions plus générales sur les échanges commerciaux.