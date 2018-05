L'accord de gouvernement italien va faire trembler l'Europe

La réaction sur les marchés

La perspective d'un tel gouvernement de coalition en Italie a causé un regain d'aversion au risque qui est néanmoins resté principalement cantonné aux actifs italiens et à l'euro. La Bourse de Milan perd vendredi 1,45% et s'achemine vers une baisse de près de 3% sur la semaine. En revanche, l'indice Stoxx 600 est en passe de signer une huitième semaine consécutive de hausse.



"Pour l'instant, on ne scénarise pas un impact très important des difficultés politiques en Italie", explique Frédéric Rollin, conseiller d'investissement chez Pictet AM. "Evidemment, si on a la mise en place d'un gouvernement plutôt anti-européen, ce ne sera pas une très bonne chose. On peut avoir encore un écartement des spreads entre l'Italie et l'Allemagne mais on n'anticipe pas de crise majeure parce qu'on

imagine mal pour l'instant qu'un gouvernement italien puisse réellement envisager une sortie de la zone euro", ajoute-t-il.



Le rendement de emprunts d'Etat italiens à 10 ans se rapproche de 2,2%, au plus haut depuis octobre dernier, alors qu'il évoluait à 1,9% en début de semaine. Le spread avec le Bund allemand de même échéance s'est élargi jusqu'à près 160 points de base, un niveau technique considéré comme critique.

