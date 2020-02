L'accord de libre-échange avec le Vietnam adopté sur fond de controverse

Le Parlement européen a adopté à une large majorité un accord de libéralisation des échanges et un autre de protection des investissements. Une partie de l’hémicycle plaidait pour un report du vote en raison de la situation des droits humains dans le pays.

En pleine fronde wallonne contre le Ceta, Jean-Claude Juncker s’était étonné du contraste entre la suspicion à l’égard du Canada et le silence au sujet de l’accord UE-Vietnam. Le Parlement européen s’est rattrapé ces dernières semaines, avec un débat énergique sur ce double-accord de libre-échange et de protection des investissements , scellé en 2015 puis modifié l’an dernier. Avant d’adopter le tout, mercredi midi.

La Commission en avait fait un objet stratégique. Parce qu’il permet à l’Union d’envoyer un signal en faveur du libre-échange tout en renforçant sa présence dans le sud-est asiatique. La négociation aura aussi permis aux Européens de faire pression sur Hanoï sur les conditions de production des exportations vietnamiennes vers l’Union (49 milliards/an de biens échangés, smartphones et chaussures notamment). Depuis le début des négociations, le travail des enfants dans ce pays a été réduit de 40%, le Vietnam a adopté six des grandes conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT), et il a modifié son code du travail, reconnaissant la liberté d’association dans les entreprises.