L'aide européenne aux travailleurs wallons de Carrefour bloquée par les États

Que la Suède ait voté contre cette aide n’a surpris personne – c’est l’attitude qu’elle adopte systématiquement à l’égard de ce fonds de solidarité. Et l'on ne s’est pas étonné non plus de voir s'abstenir des pays traditionnellement réticents à l’égard du FEM – c’est le cas du Royaume-Uni, du Danemark ou des Pays-Bas. Mais cette fois, ce sont dix États membres qui se sont abstenus, dont des poids lourds comme la Pologne, l’Espagne ou l’Allemagne. Assez pour clouer le dossier au sol.

À bonnes sources, on entend que des États membres mettent en cause le lien entre les licenciements massifs de Carrefour Belgium et la "mondialisation" - y voyant plutôt un effet de la numérisation. La Commission estime l’intervention justifiée alors que le secteur de la distribution doit faire face à des changements du commerce mondial, notamment une compétition croissante en matière de commerce en ligne. Si on lit bien, elle assimile donc mondialisation et numérique, et c’est cette façon de faire qui est attaquée. Elle rétorquera qu’elle a déjà utilisé des arguments similaires dans un dossier finlandais en 2017 et qu’à l’époque, le Conseil l’avait accepté.