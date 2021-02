L’algorithmique, l’informatique et la relance économique

Chronique de Muriel De Lathouwer, administratrice d'entreprises et ex-CEO d'EVS

Dans le cadre du plan de relance économique, l’Europe insiste à juste titre sur l’importance de saisir l’opportunité de cette crise pour investir dans les secteurs d’avenir, afin de jeter les bases d’une Europe plus verte, plus numérique, plus résiliente et mieux adaptée aux défis actuels et à venir.

Anticiper, avoir une vision long terme, c’est avant tout préparer les générations futures. Il est donc légitime de s’interroger : l’enseignement obligatoire forme-t-il la prochaine génération aux défis et enjeux de la transition numérique ?

Une pression urgente est aujourd’hui mise sur la numérisation de l’enseignement compte tenu de l’impérieuse nécessité de le poursuivre à distance vaille que vaille et de s’équiper de pc et tablettes. Pandémie ou pas, les avancées technologiques offrent la possibilité, en présentiel, de vivre une expérience plus ludique et interactive, un accompagnement plus personnalisé. À terme, des « chatbots » basés sur l’intelligence artificielle (IA) pourraient être mis à la disposition des élèves pour répondre aux questions qu’ils n’oseraient pas poser en classe et ainsi adresser en partie la problématique des enfants qui n’osent pas dire qu’ils n’ont pas compris (56% des enfants de la 3ème à la 6ème primaire selon une enquête réalisée en 2017 par l’ASBL « Bienveillance à l’école »). Si ces dispositifs sont pertinents et visent à améliorer la manière d’enseigner, ils n’adressent pas les fondamentaux, à savoir les compétences et aptitudes numériques à développer en priorité pour la société et le monde du travail de demain.

Il est essentiel que dès leur plus jeune âge, les enfants soient familiarisés avec la technologie et le codage.

L’IA, l’automatisation auront un impact significatif sur les métiers futurs. Il faudra toujours plus d’ingénieurs ou d’informaticiens, alors que d’autres métiers sont amenés à disparaître ou à se transformer. La programmation, l’algorithmique, l’analyse des données font de plus en plus partie des nouvelles compétences clés de nombreux métiers. À titre d’exemples, les architectes développent le modèle BIM (modélisation en 3D) du bâtiment, le marketing nécessite de plus en plus de data scientists pour analyser les données et définir des actions segmentées et personnalisées, l’IA est utilisée par les avocats pour identifier la législation pertinente et par les médecins pour diagnostiquer les maladies. Il est donc essentiel que dès leur plus jeune âge, les enfants soient familiarisés avec la technologie et le codage. Il faudrait également insister sur le développement de la pensée critique, la créativité, la coopération et autres compétences humaines, mais ce n’est pas l’objet de cette chronique.

Des jeunes utilisateurs, mais pas acteurs

Ces changements ne sont pas suffisamment pris en compte dans l’enseignement qui tarde à se réformer. Alors que l’école primaire que je fréquentais avait intégré au programme obligatoire des cours de codage en logo, force est de constater que près de 40 ans plus tard, le programme d’informatique en primaire en RWB se limite à apprendre à utiliser un traitement de texte comme Word ou à réaliser des slides sur Powerpoint. Pas le moindre cours d’algorithmique, ou de langage de programmation obligatoire jusqu’à la fin du cursus secondaire. Les jeunes apprennent à être des utilisateurs du numérique, mais pas des acteurs. Comment interpréter avec discernement les résultats d’un programme sans comprendre ses principes de fonctionnement et donc ses limites ? À titre de comparaison, les écoliers estoniens apprennent à coder dès l’âge de 5 ans et les cours de programmation sont au programme de primaire des écoliers français depuis 2016.

Personne ne conteste que chaque élève doive acquérir un socle de compétence qui inclut entre autres l’histoire, la géographie, la biologie ou la physique afin d’avoir les rudiments pour appréhender le monde qui nous entoure, les origines de nos civilisations, les lois de la nature, le fonctionnement du vivant. La vaste majorité des élèves ne sera pas amenée dans son parcours professionnel, à résoudre une équation de Newton, décrire le système digestif d’un batracien, ou réciter les dates clés de la Révolution française. Mais il est primordial de disposer de briques de connaissance pour ouvrir l’esprit, donner des repères. De la même manière, dans un monde où les applications et programmes informatiques sont amenés à prendre une place de plus en plus importante, comprendre les bases du langage informatique me semble faire partie de ces briques de compétences essentielles.

Génération sacrifiée

Pour compenser ce vide, des initiatives comme Coderdojo se sont développées en dehors de l’école, afin de faire découvrir la programmation de manière ludique dès 7 ans lors de sessions gratuites animées par des bénévoles. Bien qu’il y ait aujourd’hui en Belgique près de 2000 bénévoles et 20.000 enfants de différents horizons sociaux qui y participent chaque année, la demande dépasse largement l’offre disponible. C’est un beau succès, mais ce n’est pas suffisant. La formation au codage et à l’algorithmique doit faire partie intégrante du cursus scolaire pour être totalement inclusive.

Il est souvent fait mention d’une génération sacrifiée par les conséquences du confinement. Qu’elle ne le soit pas davantage en étant mal préparée aux défis numériques à venir…